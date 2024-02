Thiago Wild vence filho de argentino que eliminou Brasil na Copa de 90

Tenista brasileiro estreou no Torneio de Santiago com vitória por sets corridos

Reprodução/Instagram @chile_open Tenista Thiago Wild estreou com maestria no Torneio de Santiago, no Chile



O tenista brasileiro Thiago Wild estreou com maestria no Torneio de Santiago, no Chile, nesta terça-feira, 27. O tenista desqualificou o argentino Roman Andrés Burruchaga em sets corridos, com um duplo 6/4. Roman é filho do meia-atacante Jorge Burruchaga, campeão mundial em 1986 e que contribuiu para a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, com o placar de 1 a 0. Wild atualmente é o 73º melhor do mundo no ranking da ATP. O brasileiro abriu a partida quebrando o serviço do rival argentino, com um segundo set ainda melhor, já que ele aproveitou dois break points e abriu com 3 a 0. O resultado não poderia ter sido diferente do desempenho de Wild durante a partida.

“Santiago é um lugar onde gosto muito de jogar, me sinto bem e sempre que tenho a oportunidade jogo aqui. Apesar das condições diferentes, me adapto rápido e hoje não foi diferente. Foi um bom jogo, ele jogou muito sólido, mas aproveitei as poucas chances que tive e confiança da semana passada no Rio Open para estrear bem”, afirmou o tenista. Logo após o jogo de Wild, foi a vez do tenista João Fonseca, uma das promessas no Rio Open. Contudo, o brasileiro não repetiu a boa apresentação e acabou dando adeus ao torneio no primeiro jogo.

