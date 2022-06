Bia Haddad vence 12ª partida seguida na grama e avança às quartas do WTA 500 de Eastbourne

Campeã dos WTAs 250 de Nottingham e Birmingham, a paulista atingiu a 29ª posição do ranking nesta semana e, agora, com um novo título

Bia Haddad manteve seu bom momento nesta quarta-feira, 22, ao vencer a britânica Jodie Burrage, com parciais de 6/1 e 6/2, em partida das oitavas de final do WTA 500 de Eastborune, na Inglaterra – este foi o 12º triunfo consecutivo da brasileira na grama. Campeã dos WTAs 250 de Nottingham e Birmingham, a paulista atingiu a 29ª posição do ranking nesta semana e, agora, com um novo título – ela tem pela frente um confronto com a ucraniana Lesia Tsurenko, número 114 do mundo. “Esta é uma das melhores quadras que eu já joguei. Um dia de sol, um público ótimo. Sinto muito, sei que ela é daqui, mas espero que possam torcer para mim no próximo jogo”, disse Bia ainda em quadra, ao fim da partida.

MAIS BRASILEIROS

Também em Eastbourne, no ATP 250, Thiago Monteiro jogou sua segunda partida na chave principal após passar das qualificatórias e acabou derrotado por 7/5 e 6/3 para Taylor Fritz. Nas Qualis de Wimbledon, o dia também não foi bom para o Brasil. Matheus Pucinelli perdeu por 2 sets a 0 para o húngaro Zsombor Piros, mesmo resultado da derrota de João Menezes para o italiano Andrea Vavassori.

