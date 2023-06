Bia Haddad vence espanhola, vai às quartas de final de Roland Garros e quebra marca de 55 anos

Número 14 do mundo repete feito de Maria Esther Bueno e coloca Brasil em evidência no torneio francês depois de 22 anos

Reprodução/Twitter/@rolandgarros Beatriz Haddad Maia está nas quartas de final de Roland Garros



A tenista Beatriz Haddad Maia voltou a fazer história nesta segunda-feira, 5, ao derrotar a espanhola Sara Sorribes Tormo, em confronto válido pelas oitavas de final de Roland Garros. Em jogo complicado e recheado de emoções, a brasileira venceu a número 132 do ranking por 2 sets a 1, com parciais 6/7(3), 6/3 e 7/5, em cerca de 4 horas de partidas. Com o triunfo, a paulista quebra uma marca de 55 anos e se torna a primeira mulher do Brasil a chegar às quartas de final de um Grand Slam desde 1968, quando Maria Esther Bueno venceu no US Open. Além disso, uma tenista brasileira não chegava nesta fase de Roland Garros desde 1960 – Maria Ester Bueno foi finalista na ocasião. Considerando a modalidade masculina, Gustavo Kuerten, o Guga, foi último atleta do país a alcançar as quartas de final, sendo tricampeão em 2001. Após o duelo, Bia Haddad admitiu o nervosismo e comemorou bastante a classificação. “Eu tentei pensar de uma forma positiva nos momentos mais difíceis. Pensei que, se eu estava sentindo o nervosismo, minha adversária também sentindo. Meu técnico me mandou uma entrevista do Djokovic, falando de nervosismo. Então, se o Djokovic fica nervoso, quem sou eu para não ficar? Precisamos aceitar, nos mantermos firmes para aguentar a pressão”, disse a número 14 do ranking ATP. Agora, ela enfrentará Ons Jabeur, da Tunísia, sétima melhor tenista do ranking mundial.