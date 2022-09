Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi perde eleição para Senado da Itália

O ex-piloto ainda ficou à frente de Andrea Matarazzo, ex-embaixador e antigo vereador de São Paulo (2013-2017), que obteve 30.535 votos; ítalo-argentino Mario Borghese foi o vencedor da disputa

SONY DSC / Divulgação Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi não conseguiu se eleger como senador na Itália



Bicampeão mundial de Fórmula 1, o ítalo-brasileiro Emerson Fittipaldi não conseguiu se eleger na eleição na América do Sul para uma vaga no Senado da Itália. Mesmo sendo bastante conhecido no país e integrando o partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), da vitoriosa Giorgia Meloni, o ex-piloto recebeu apenas 37.373 votos. O “Rato” ainda ficou à frente de Andrea Matarazzo, ex-embaixador e antigo vereador de São Paulo (2013-2017), que obteve 30.535 votos, concorrendo pelo Partido Socialista Italiano (PSI). Ambos, no entanto, foram derrotados pelo ítalo-argentino Mario Borghese, do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie), de centro, detentor de 58.233 votos – ele se beneficiou do alto número de argentinos que residem no país europeu.