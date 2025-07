Bortoleto projeta mais pontos no GP da Inglaterra de Fórmula 1: ‘É apenas o começo’

Piloto brasileiro mais jovem a pontuar na história da F-1 comemorou os primeiros pontos marcados no último fim de semana e atribui resultado ao ‘trabalho árduo da equipe desde o início da temporada’

Reprodução/Instagram/@gabrielbortoleto_ "Temos que manter a cabeça baixa, continuar trabalhando e melhorando", diz Gabriel Bortoleto



Gabriel Bortoleto já planeja somar mais pontos em sua temporada de estreia na Fórmula 1. O piloto brasileiro, um dos destaques do GP da Áustria, no último domingo (29), quer repetir a dose no tradicional Circuito de Silverstone, no GP da Inglaterra, no próximo fim de semana. “Marcar meus primeiros pontos no último fim de semana foi incrível – um resultado pelo qual a equipe e eu trabalhamos tão arduamente desde o início da temporada. Mas isso é apenas o começo”, avisou o brasileiro mais jovem a pontuar na história da F-1, com apenas 20 anos.

Na Áustria, o piloto da Sauber somou seus quatro primeiros pontos na categoria ao chegar em oitavo lugar. Esteve perto até de terminar em sétimo, numa disputa direta com o espanhol Fernando Alonso, bicampeão de F-1 e seu empresário. Mas a ultrapassagem foi abortada pela aproximação de Lando Norris, que tinha preferência para passar porque era o líder da prova – o britânico acabou confirmando a vitória.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Agora, o foco está em Silverstone e em terminar essa rodada dupla da mesma forma que começamos. Temos que manter a cabeça baixa, continuar trabalhando e melhorando. Também estamos trazendo algumas peças novas, com as quais estou ansioso para me familiarizar. Tudo se resume a pequenos passos – é assim que crescemos e permanecemos na luta no meio-campo.” As novidades já começaram a trazer bons resultados para a Sauber na etapa austríaca. Para o autódromo localizado em Spielberg, o time suíço levou um pacote de atualizações para seus carros com mudanças no assoalho e na asa traseira. Como consequência, seus dois pilotos terminaram a corrida na zona de pontuação (o alemão Nico Hülkenberg ficou em 9º).

*Com informações do Estadão Conteúdo