Boston Celtics derrota Dallas, conquista 18º título e se torna maior campeão da NBA

Conquista fez com que a equipe voltasse a vencer, algo que não acontecia desde 2008; série final ficou 4 a 1

Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jaylen Brown, nº 7 do Boston Celtics, segura o troféu Larry O'Brien após a vitória do Boston por 106-88 contra o Dallas Mavericks no quinto jogo das finais da NBA de 2024 no TD Garden



O Boston Celtics conquistou o 18º título da NBA, nesta segunda-feira (17), ao vencer, em seu ginásio, o Dallas Mavericks, por 106 s 88, fechando a série final em 4 a 1. Com isso, um dos times mais tradicionais da principal liga de basquete dos Estados Unidos se torna a franquia com mais taças, desempatando a disputa com o Los Angeles Lakers, dono de 17 campeonatos. A última conquista havia acontecido em 2008. O destaque do jogo foi Jason Tatum, autor de 31 pontos, 11 assistências e oito rebotes para Boston. Jaylen Brown fez 21 e Jrue Holiday somou 15. Do lado de Dallas, mesmo muito irregular na partida, Doncic marcou 28 pontos e 12 assistências. As equipes começaram nervosas e cometendo muitos erros no ataque Jrue Holiday anotou os seis primeiros pontos dos anfitriões, enquanto os visitantes só foram mexer no placar com três minutos de jogo.

Aos poucos o ritmo ficou forte, animando ainda mais o público. Al Harford acertou a primeira cesta de três pontos e deixou Boston com 9 a 2 no placar. O ginásio foi à loucura quando o grandalhão Kristaps Porzingis entrou em quadra, recuperado de lesão que o deixou de fora dos jogos três e quatro da final. Luka Doncic, muito marcado, passou a distribuir assistências e quem mais aproveitou foi Josh Green com duas cestas seguidas de três para Dallas, que encostou em 11 a 13. O final do primeiro quarto de Dallas foi péssimo. Com erros nos arremessos e perdas de bola, o time texano viu o rival abrir dez pontos: 28 a 18. O domínio de Boston ficou ainda maior a partir do momento em que Jason Tatum passou a liderar a equipe, com 11 pontos em cinco minutos: 46 a 31.Dallas se recuperou com duas enterradas de Gafford e o placar ficou 46 a 37 para Boston, a cinco minutos do final do quarto. Mas a atuação fraca da dupla Doncic e Kyrie Irving propiciou novo arranque de Boston, que contou até mesmo com uma cesta do meio da quadra de Pritchard no estouro do cronômetro: 67 a 46.

Dallas voltou do intervalo dando a impressão de que não tinha força para reagir na partida. Em três minutos no terceiro quarto, o time da casa já tinha uma vantagem de 78 a 52. Após um tempo pedido por Dallas, Boston voltou mais desconcentrado no ataque, mas ainda constante na defesa. Com isso, conseguiu manter a vantagem nos 20 pontos. Os Celtics foram para os últimos 12 minutos com 86 a 67. O último quarto começou com os times conscientes do resultado final. Dallas estava desmotivado, enquanto Boston não conseguiu evitar a ansiedade. Com isso, os arremessos perderam eficiência e a primeira cesta só veio com três minutos de jogo, por intermédio da enterrada de Porzingis. O final do jogo teve como destaque Tatum, que enlouqueceu os torcedores com belas jogadas.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações do Estadão Conteúdo