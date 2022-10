Brasil aplica virada épica sobre o Japão e avança às semifinais do Mundial de Vôlei Feminino 

Após ser derrotado facilmente pelas japonesas nos dois sets iniciais, o Brasil demonstrou poder de recuperação e ganhou a partida no tik-break

Reprodução/Twitter/@timebrasil Brasil venceu o Japão e avançou às semifinais do Mundial de Vôlei Feminino



A seleção brasileira feminina conquistou um resultado incrível nesta terça-feira, 11, ao vencer de virada o Japão por 3 a 2, com parciais de 18/25, 18/25, 25/22, 25/27 e 15/13, em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino. Após ser derrotado facilmente pelas japonesas nos dois sets iniciais, o Brasil demonstrou poder de recuperação com o talento de Gabi e Carol Gattaz, levando a partida para o tik-break. No set decisivo, as brasileiras até tiveram dificuldades, mas fecharam o jogo com um erro de Ishikawa. Com o triunfo, a equipe comandada por José Roberto Guimarães avança na competição e enfrenta na semifinal a Itália, que derrotou a China mais cedo. O duelo contra as italianas está marcado para quinta-feira, 13, a partir das 15 horas (de Brasília). O Brasil, vale lembrar, está em busca de sua medalha de ouro inédita na competição.