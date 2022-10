Brasil atropela Porto Rico e se aproxima do mata-mata no Mundial de Vôlei Feminino

A seleção brasileira não tomou conhecimento de Porto Rico e venceu as rivais por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/13 e 25/15

Reprodução/Twitter/@timebrasil Carolana foi o destaque do Brasil na vitória sobre Porto Rico pelo Mundial de Vôlei



A seleção brasileira de vôlei não tomou conhecimento de Porto Rico e venceu as rivais por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/13 e 25/15, em confronto realizado em Roterdã, na Holanda, e válido pela 2ª fase do Mundial Feminino. Com o resultado obtido nesta quinta-feira, 6, o Brasil conquistou a terceira vitória seguida no torneio e se aproximou das quartas de final. Agora somando 17 pontos, a equipe liderada por José Roberto Guimarães ocupa a segunda posição do Grupo E, podendo ainda ser ultrapassada pela China no complemento da rodada – vale lembrar que as quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. O próximo compromisso das brasileiras está agendado para esta sexta-feira, 7, a partir das 15h15 (de Brasília), contra as anfitriãs holandesas. A seleção brasileira está em busca do título inédito, enquanto a Rússia é a maior campeã, com sete títulos.

Grupo E

Itália – 19 pontos Brasil – 17 pontos Bélgica – 15 pontos Japão – 15 pontos China – 15 pontos Holanda – 12 pontos Porto Rico – 7 pontos Argentina – 5 pontos

