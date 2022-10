Brasil vence Itália no tie-break e estreia com vitória na 2ª fase do Mundial de Vôlei Feminino 

Em jogo emocionante e repleto de viradas, a seleção contou mais uma vez com o talento de Gabi para superar as italianas

A seleção brasileira feminina conquistou um excelente resultado na tarde desta terça-feira, 4, ao derrotar a Itália por 3 sets a 2, no tie-break, com parciais de 25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15. Em jogo emocionante e repleto de viradas, o Brasil contou mais uma vez com o talento de Gabi para ganhar o duelo de estreia da segunda fase do Mundial de Vôlei, em Roterdã, na Holanda. O triunfo, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma revanche, já que as italianas haviam vencido o Brasil na final da Liga da Nações, em julho deste ano. Com o resultado, a equipe de José Roberto Guimarães pula para o terceiro lugar do Grupo E – é preciso lembrar que os resultados da primeira fase são levados em consideração. Na próxima quinta-feira, 6, as brasileiras encaram Porto Rico, na mesma quadra, a partir das 11 horas (de Brasília). Os quatro melhores países de cada chave (E e F) avançam para as quartas de finais da competição.