Brasil é derrotado pela Polônia, mas garante vaga na fase final da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira masculina caiu para a sexta posição na tabela de classificação, com sete vitórias e quatro derrotas

Reprodução/Twitter/@CBV Seleção brasileira de vôlei perdeu para a Polônia



A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Polônia por 3 sets 1, com parciais de 23/25, 25/22, 21/25 e 21/25, na madrugada desta sexta-feira, 7. Com o resultado negativo, o Brasil caiu para a sexta posição na tabela de classificação da Liga das Nações, com sete vitórias e quatro derrotas. Apesar disso, a equipe do treinador Renan Dal Zotto garantiu classificação para as quartas de final do torneio. A seleção polonesa, por sua vez, está na segunda colocação, atrás apenas do Japão, único país invicto na competição. Agora, o time nacional volta para a quadra na madrugada deste sábado, 8, para medir forças contra a China, no último embate da fase preliminar.

Após a partida contra a Polônia, o técnico Renan Dal Zotto reconheceu os erros do Brasil nos contra-ataques. “Brasil x Polônia é sempre um jogo tenso, decidido lá em cima, ponto a ponto. Nos momentos importantes, o saque deles fez a diferença, e a gente sofreu um pouco nos contra-ataques, ficamos porcentualmente um pouco abaixo do que estamos habituados”, comentou o treinador. “É uma competição tão intensa que é difícil ficar pensando no jogo que passou, com menos de 24 horas para preparar o próximo jogo. Agora vamos focar no jogo contra a China porque é importante acabar essa fase com vitória.”