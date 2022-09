Brasil é derrotado pelo Japão e perde invencibilidade no Mundial de Vôlei Feminino

Já classificada para a segunda fase da competição, a equipe de José Roberto Guimarães entrou mal em quadra, sofreu com os poderosos saques das japonesas e fez sua pior partida no torneio

Reprodução/Twitter/@Timebrasil A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelo Japão na quarta rodada do Mundial



A seleção brasileira feminina de vôlei decepcionou na manhã desta sexta-feira, 30, ao ser derrotada pelo Japão por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 19/25, 25/17 e 20/25, na cidade de Arnhem, na Holanda, pela quarta rodada do Mundial. Já classificada para a segunda fase e com três vitórias na competição, a equipe de José Roberto Guimarães entrou mal em quadra, sofreu com os poderosos saques das japonesas e fez sua pior partida no torneio. Com o resultado, o Brasil permanece com 9 pontos e perde a invencibilidade na competição. Agora, as brasileiras encerram sua participação nesta primeira fase no sábado, 1º, às 9 horas (horário de Brasília), contra a China, rival direta na briga pela liderança do Grupo D – as chinesas ainda não perderam um set até o momento. Vale lembrar que os 24 países foram divididos em quatro chaves de seis na tabela, mas apenas os quatro primeiros de cada avançam. Na segunda fase, os times classificados serão divididos em dois grupos de oito, levando os resultados da fase anterior. Assim, os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de finais, começando o mata-mata em jogos eliminatórios que vão definir o campeão.