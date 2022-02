Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno na manhã desta quinta-feira; confira

Sabrina Cass, de 19 anos, compete às 7h na modalidade esqui estilo livre moguls

A delegação brasileira estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 antes da cerimônia de abertura. Na manhã desta quinta-feira, 3, às 7h (horário de Brasília) a jovem Sabrina Cass será a primeira competidora do país a estrear na China. Aos 19 anos, Sabrina faz história ao ser a primeira brasileira a participar da modalidade esqui estilo livre moguls. A prova será disputada no Parque de Neve de Genting, na zona de Zhangjakou. Em 2014, Josi Santos representou o Brasil no esqui estilo livre, mas na prova de aéreos, e ficou na 22ª colocação. “Estou me sentindo um pouco nervosa, mas animada também. Pelos treinos deu pra ver que o nível da competição não é diferente comparado com as Copas do Mundo porque todas as melhores atletas estão aqui”, disse a atleta.

Nascida nos EUA, Sabrina decidiu defender o país de sua mãe. Campeã mundial Junior em 2019, a atleta conseguiu um nono lugar no Aberto de Idre Fjall, na Suécia, em novembro de 2021. Será sua primeira Olimpíada. “Quero esquiar o meu melhor para atingir um bom resultado”, disse. Para chegar ao pódio, Sabrina precisa ficar entre as 20 melhoras na prova desta quinta-feira. A segunda etapa qualificatória será no dia 6 com apenas 12 atletas avançando para a final 1. Na prova de Moguls, o atleta desde a montanha no menor tempo possível e fazendo dois saltos com acrobacias. Pequim 2022 tem transmissão do SporTV.