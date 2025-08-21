Brasil garante duas vagas na final do Individual Geral no Mundial de Ginástica Rítmica com Babi Domingo e Jojo

Essa é a primeira vez na carreira de Geovanna Santos que ela avança à final do Individual Geral; Babi já tem experiência, em 2024, nas Olimpíadas de Paris, foi finalista

CBG Babi Domingos e Jojo vão à final do Individual Geral do Mundial de Ginástica Rítmica



Pela primeira vez na história, o Brasil garantiu, nesta quinta-feira (21), duas vagas na final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, que está sendo realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Geovanna Santos, conhecida como Jojo, avançou na 13ª posição. Ela somou 83.500 pontos. Já Babi Domingo garantiu vaga na 15ª posição, ao somar 82.500 pontos.

No individual geral, apenas as 18 melhor atletas da competição avançam para a fase final. Com a conquista, elas escrevem um capítulo inédito para a modalidade no país. Essa é a primeira vez na carreira de Jojo que ela avança à final do Individual Geral. Babi já tem experiência. Em 2024, nas Olimpíadas de Paris, foi finalista.

A Seleção Brasileira participou do segundo dia de classificatórias individuais no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. As ginastas Bárbara Domingos e Geovanna Santos, competiram nos aparelhos maças e fita. As atletas brasileiras não conseguiram se classificar para as finais por aparelhos. Nos aparelhos, Babi tirou 25.150 nas maçãs e ficou na 44ª posição. Já nas fitas, garantiu o 10º lugar e é a segunda reserva para a final. Geovanna, por outro lado, somou 27.600 nas maçãs, ficando na 17ª posição, e 26.800 nas fitas, ficando na 15ª posição.

Geovanna “Jojo” Santos se apresentou ao som de um tema inspirado no “Halloween”, ela alcançou 27.600 pontos nas maças, apesar de uma pequena falha. Na fita, com uma apresentação ao som de samba que animou o público, somou 26.800 pontos. Após suas apresentações, Geovanna está bem posicionada para buscar uma vaga na final do individual geral.

Bárbara “Babi” Domingos teve um dia com altos e baixos. Em sua série de maças ao som de “Garota de Ipanema”, cometeu alguns erros que resultaram em uma nota de 25.150. No entanto, ela se recuperou na fita, fazendo uma boa série e conseguindo a nota de 27.200.