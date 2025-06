Brasil perde bronze para o Japão e termina em quinto na disputa por equipes no Mundial de Judô

Na luta pelo terceiro lugar, o Brasil não conseguiu superar os adversários, com Leonardo Gonçalves, Jéssica Lima, Vinicius Ardina e Rafaela Silva

Tamara Kulumbegashvili/IJF Brasil no Mundial de Judô em Budapeste, na Hungria



O Brasil finalizou sua participação no Mundial de Judô, realizado em Budapeste, na Hungria, ocupando a quinta posição na competição por equipes mistas. A seleção nacional teve a oportunidade de lutar pela medalha de bronze, mas foi derrotada pelo Japão, que venceu a disputa com um placar de 4 a 0. A jornada da equipe brasileira começou de forma promissora, com uma vitória convincente sobre o Cazaquistão nas oitavas de final, onde o Brasil triunfou por 4 a 0. No entanto, na fase seguinte, a equipe enfrentou a Alemanha e acabou perdendo por 4 a 3, o que a levou à repescagem, onde se recuperou e garantiu uma nova chance ao vencer a França por 4 a 1, o que permitiu que a equipe se mantivesse na disputa pela medalha de bronze.

Na luta pelo terceiro lugar, o Brasil se deparou com o Japão. Infelizmente, a equipe não conseguiu superar os adversários, com Leonardo Gonçalves, Jéssica Lima, Vinicius Ardina e Rafaela Silva sendo derrotados em suas respectivas lutas, resultando na vitória japonesa e na frustração brasileira. Apesar de não ter conquistado uma medalha na competição por equipes, o Brasil teve um desempenho notável no Mundial, garantindo duas medalhas individuais. Daniel Cargnin conquistou a prata na categoria até 73kg, enquanto Shirlen Nascimento trouxe para casa o bronze na categoria até 57kg, destacando-se em suas performances individuais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA