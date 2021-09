Brasil perde para a Argentina por 2 a 1 e está fora da final do Mundial de Futsal

Borruto marcou os dois gols da seleção argentina enquanto que Ferrão descontou para os brasileiros; outro finalista sairá do confronto entre Portugal e Cazaquistão

Thais Magalhães / CBF Seleção ficou de fora da decisão do torneio



Buscando uma vaga na final da Copa do Mundo de Futsal 2021, disputada na Lituânia, Brasil e Argentina se enfrentaram às 14h desta quarta-feira, 29. Entretanto, em uma partida apertada, quem se deu bem foram os argentinos, que venceram o jogo por 2 a 1 e se classificaram para a decisão, tirando o Brasil da final do torneio. A Argentina saiu na frente no placar logo no começo do primeiro tempo, quando o camisa 9 Borruto anotou seu primeiro gol. Dois minutos depois, o mesmo Borruto marcou seu segundo gol na partida. Logo em seguida, Ferrão descontou para o Brasil, que tentou passar a frente no placar, mas acabou parando na defesa argentina. Com o resultado, o Brasil ficou de fora da final do Mundial de Futsal e disputará o terceiro lugar do torneio no próximo domingo, 3. Já a Argentina vai para a decisão, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Portugal e Cazaquistão, marcado para amanhã às 14h.