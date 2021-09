‘Abel Ferreira foi grande responsável pela classificação do Palmeiras’, analisa Flavio Prado

Comentarista do programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, comentou o jogo entre a equipe paulista e o Atlético-MG pela semifinal da Libertadores

RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico apostou em time defensivo para conseguir a classificação para a final da Libertadores



Depois do empate em 0 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético-MG voltaram a se enfrentar nesta terça-feira, 28, para decidir uma vaga na final do torneio. Jogando em casa e com presença da torcida, o Galo precisava de uma vitória simples, que ia conseguindo graças ao gol de Vargas no segundo tempo. Entretanto, o Palmeiras conseguiu o empate com gol de Dudu e, devido à regra do gol fora de casa, garantiu a vaga na final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Após o fim do jogo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi elogiado pela classificação depois de ter sido alvo de críticas na partida de ida. Durante o programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 29, o comentarista Flavio Prado analisou os resultados do jogo, dizendo que o técnico português foi o grande responsável pela classificação e analisou a ida do Palmeiras à decisão.

“O Palmeiras deve jogar fechado e contra-atacando. Vai ganhar assim? Não dá para saber. Se você toma um gol, a coisa muda completamente. Apesar que ontem o Abel estava em um dia tão feliz que quando o Atlético faz o gol tem uma imagem dele falando ‘calma’. Tem cabeça fria e calma. Saiu o gol e deu tudo certo. Às vezes acontece, às vezes não. Aí você pensa uma coisa extraordinária e a coisa não rola. […] Eu dou uma enorme cota para o Abel Ferreira por essa classificação. Acho que ele foi o grande responsável. Ele bolou um sistema que seria uma coisa que deixaria muito complicado. O jogo que ele fez contra o Atlético todo mundo detonou ele, mas criou um sistema, acreditou e deu certo. De qualquer maneira, a verdade é que ele apostou muito alto e ganhou”, afirmou Flavio Prado no programa desta quarta.

