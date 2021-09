Daniel Alves diz que quase fechou com clube da Série A após conversa com presidente: ‘Balancei’

Lateral deixou o São Paulo por causa de uma dívida do clube e decidiu não assinar com nenhuma equipe até o fim de 2021

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Jogador não fechou com nenhuma equipe após deixar o São Paulo



Depois de deixar o São Paulo por causa de uma dívida do clube, o lateral-direito Daniel Alves, 38, decidiu não assinar com nenhuma equipe até o fim de 2021. Entretanto, o jogador revelou que quase assinou com um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Especulado no Fluminense e no Flamengo, Daniel Alves contou que quase fechou contrato com o Athletico-PR após uma conversa com o presidente do clube, Mario Celso Petraglia. “Recebi bastante ofertas. Mas, sendo bem sincero, eu peco muitas vezes por isso, mas aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petraglia. Esse cara é uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de acreditar naquilo que faz. O cara te explica as coisas, e você se apaixona pelo cara. Eu balancei. Mas eu falei, calma, vamos dar um tempo para tudo isso, assimilar. Dar um tempo para eu colocar as ideias no lugar. Qual o preço (estou) disposto a pagar? Não estava, então acabou”, disse Daniel Alves em entrevista ao Flow Sport Club.

Com o fim do prazo para inscrição de novos jogadores encerrado, Daniel Alves não poderá defender nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro. Isso, aliado ao fechamento da janela das principais ligas europeias, fez com que o atleta optasse por não assinar com nenhuma equipe, uma vez que teria que ir para mercados alternativos. A expectativa é de que o lateral vá para uma nova equipe em janeiro, quando as janelas de transferência reabrirão. Sem clube, Daniel Alves também foi deixado de fora da lista de convocados de Tite para as partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.