Brasil perde para a Polônia e disputará o bronze no Mundial de vôlei masculino

Seleção venceu o primeiro set, mas viu os poloneses virarem para 2 a 1; o Brasil empatou, mas no 5º set deu Polônia por 15 a 12

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Brasil saiu na frente da Polônia, mas viu os poloneses crescerem e avançarem à final



O Brasil levou a virada da Polônia na tarde deste sábado, 10, na semifinal e disputará o bronze no Mundial de vôlei masculino. O jogo foi muito disputado e a seleção brasileira venceu o 1º set por 25 a 23. No segundo set os atuais campeões mundiais empataram com 25 x 18. Eles venceram o 3º set e no quarto o Brasil reagiu empatando o duelo em 2 a 2. No set decisivo, a disputa foi ponto a ponto, mas os poloneses abriram vantagem e fecharam em 15 a 12. Lucarelli se machucou e deixou a quadra no último set. Essa é a terceira vez consecutiva que a Polônia está na final. A derrota deixa o Brasil na disputa pelo bronze, assim como aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio. O adversário sairá do duelo entre Itália e Eslovênia, que acontece na tarde deste sábado também. O 3º lugar será disputa às 13h deste domingo.