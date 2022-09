Carlos Alcaraz dá show na semifinal e pega Casper Ruud na final masculina do US Open

Espanhol derrotou Tiafoe em jogo de 4h por 3 sets a 2; Ruud passou mais fácil por Khachanov

Reprodução/ US Open Carlos Alcaraz fez um grande jogo de semifinal contra Tifoe e avançou à final



A final masculina de tênis simples do US Open 2022 foi definida na madrugada deste sábado, 10. Horas depois de Casper Ruud vencer Khachanov por 3 sets a 1 (parciais 7/6, 6/2, 7/5 e 6/2), Carlos Alcaraz e Tiafoe travaram uma das melhores batalhas do torneio e quem avançou foi o espanhol, após um jogo de quatro horas e 4 sets a 2 (parciais 7/6, 6/3, 6/1, 6/7 e 6/3). A grande final será no domingo, dia 11, às 17h (horário de Brasília) no Arthur Ashe Stadium. Entre as mulheres, a polonesa Iga Swiatek venceu Sabalenka por 2 sets a 1 e vai enfrentar a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0. A decisão será neste sábado, às 17h. Nas duplas masculinas os campeões foram Rajeev Ram (EUA) e Joe Salisbury (ENG). A final das duplas femininas ainda acontecerá no domingo entre Siniakova e Krejcikova x McNally e Townsend. Nas mistas os finalistas são Sanders e Peers, da Austrália, e Flipkens (BEL) e Roger-Vasselin (FRA) que se enfrentam neste sábado.