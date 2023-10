Brasil quebra jejum de 12 anos no vôlei de praia e conquista dois ouros no Pan de Santiago 2023

Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e não perderam um set no torneio; André e George superaram cubanos na grande decisão

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO George e André conquistaram medalha de ouro no vôlei de praia no Pan 2023



O Brasil voltou ao topo do pódio no vôlei de praia em Jogos Pan-Americanos após 12 anos em dose dupla em Santiago. Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo ao não perder nenhum set na competição, enquanto André e George tiveram mais trabalho para superar os cubanos na decisão. Desde Guadalajara-2011 que o país não levava o ouro na modalidade. Depois de ficarem somente com a prata no Campeonato Mundial do México, há uma semana, Duda e Ana Patrícia tiveram campanha impecável no Chile, que culminou com a medalha de ouro nesta sexta-feira em decisão dura diante das canadenses Melissa Humana Paredes e Brandie Wilkerson, com vitória por 22 a 20 e 21 a 18. Líderes do ranking mundial, as brasileiras deixaram a primeira chance de se garantir em Paris-2024 escapar com o vice no México Mas não devem ter problemas para se garantir nos Jogos Olímpicos com mais chances pela frente e vantagem justamente por serem as mais bem classificadas do planeta. Para André e George a conquista em Santiago tem ainda mais peso. Então medalha de bronze do Mundial, eles amargaram eliminação ainda na fase de grupos do México e se redimem da melhor maneira possível: com o ouro pan-americano.

*Com informações do Estadão Conteúdo