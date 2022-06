Brasil supera a Sérvia com facilidade e volta a vencer na Liga das Nações Masculina de Vôlei

O resultado acontece após a seleção brasileira amargar três resultados negativos, perdendo para Estados Unidos, China e Polônia

Reprodução/CBV Lucarelli durante partida entre Brasil e Sérvia na Liga das Nações de Vôlei



A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer nesta quinta-feira, 23, ao derrotar a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 26/24 e 25/17, em Sófia, na Bulgária, pela sexta rodada da Liga das Nações. O resultado acontece após o Brasil amargar três resultados negativos, perdendo para Estados Unidos, China e Polônia. O triunfo, assim, é o terceiro do time treinado por Renan Dal Zotto, que chega à sétima posição – vale lembrar que apenas 8 dos 16 participantes vão ao mata-mata da competição. O próximo duelo da equipe nacional está marcado para esta sexta-feira, 24, diante do Irã. Já no domingo, a seleção fecha esta segunda etapa do torneio contra os búlgaros, donos da casa. Já entre 6 e 10 de junho, a equipe vai até Osaka, no Japão, onde medirá forças com Alemanha, Canadá, França e os japoneses, pela terceira e última rodada antes das quartas de final.