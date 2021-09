Brasil vai enfrentar a Argentina em busca de vaga para final do Mundial de Futsal

Clássico sul-americano acontece na próxima quinta-feira, dia 29, às 14h

Thais Magalhães / CBF Brasil e Argentina fazem o clássico das semifinais do Mundial



A seleção brasileira de futsal já tem adversário definido na semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Nesta segunda-feira, 27, foi anunciado que o Brasil enfrentará a Argentina na próxima quinta-feira, dia 29, às 14h (horário de Brasília). Na fase de grupos, o Brasil foi líder do Grupo D com três vitórias em três jogos. Nas oitavas de final, o adversário foi o Japão em um jogo duro que terminou 4 a 2 para a seleção amarelinha. No jogo das quartas, disputado neste domingo, o Brasil fez 1 a 0 no Marrocos e avançou de fase. A Argentina tem uma campanha parecida. Foi líder do Grupo F com três vitórias em três jogos, goleou o Paraguai por 6 a 1 nas oitavas, e nas quartas se classificou nos pênaltis (5 a 4) contra a Rússia depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Portugal e Cazaquistão definem a outra vaga.