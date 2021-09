Após vitória no clássico, Roger Guedes rebate Gabriel Menino: ‘Quem ri por último ri melhor’

Atacante marcou os dois gols do Corinthians no confronto contra o Palmeiras e garantiu a vitória da equipe da Zona Leste; volante alviverde descontou para o Verdão

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes garantiu a vitória do Corinthians ao marcar dois gols no jogo do último sábado, 25



No último sábado, 25, o Corinthians venceu o Palmeiras em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Timão foram marcados pelo atacante Roger Guedes, enquanto que Gabriel Menino descontou para o alviverde. Dois dias depois do clássico, Roger Guedes voltou a polemizar ao rebater a provocação feita por Menino durante a partida. Após marcar o gol contra o Corinthians, o lateral do Palmeiras fez um gesto pedindo silêncio. “Alguns jogadores perceberam na hora. Eu acabei não percebendo porque ele estava comemorando o gol e eu estava puto da vida porque a bola bateu em mim. A gente poderia ter aberto 2 a 0 no placar, tomar o empate no finalzinho do primeiro tempo acabou baixando o ânimo da gente. Eu não vi a comemoração, a gente acabou vendo no final do jogo. Mas é aquela: quem ri por último, ri melhor”, disse Roger Guedes em entrevista ao programa Globo Esporte. “A zoação faz parte do jogo. Foi o momento que ele pediu para todo mundo ficar quieto, não entendi o motivo, não tinha torcedor no estádio. Não sei para quem ele mandou isso, acho que foi para nossa equipe. Graças a Deus, no final fiz o gol e dei a vitória para nossa equipe”, continuou.