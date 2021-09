Na véspera do jogo pela Champions, Guardiola diz que não sabe como parar ataque do PSG

Paris Saint-Germain e Manchester City fazem o duelo de destaque da segunda rodada da fase de grupos, nesta terça-feira às 16h

Agência EFE Pep Guardiola disse que a qualidade do ataque do PSG dificulta uma criação de estratégia



O trio Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi tem tirado o sono de Pep Guardiola. O treinador do Manchester City admitiu nesta segunda-feira, 27, que não sabe como parar o ataque do Paris Saint-Germain no duelo desta terça-feira, 28, às 16h (horário de Brasília) pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. “Com tanta qualidade não sei como detê-los, são tão bons. Essa quantidade de talento torna tudo muito difícil”, disse Guardiola, que lembrou da semifinal da última edição. “Eles eram uma equipe fantástica na temporada passada. Foi um jogo disputado. E agora eles têm Messi”, destacou o espanhol. Guardiola e Messi foram muito próximos durante seu período juntos em Barcelona, e o treinador afirmou que ficou surpreso com a decisão do argentino em se mudar para a França.

“Foi uma surpresa para todos, mas foi o que aconteceu. Todos agora aceitam. Há muito tempo você não podia imaginar, mas aconteceu. Na vida em si nunca se sabe o que acontece. Tenho certeza de que ele será feliz em Paris. A carreira dele é excepcional. Espero que amanhã ele possa jogar pelo benefício do jogo”, completou Guardiola. Messi perdeu os dois últimos jogos do PSG na Ligue 1 por uma lesão, mas de acordo com Mauricio Pochettino ele entrará em campo nesta terça. “Ele está muito bem. Acho que estará na equipe, mas ainda não decidi qual será o onze inicial”, disse o técnico do PSG.

No jogo válido pelo Grupo A, o PSG precisa da vitória depois de ficar só no empate em 1 a 1 com o Club Brugge na primeira rodada. O City, no entanto, fez um ótimo resultado contra o RB Leipzig, vencendo por 6 a 3, e lidera a chave com três pontos. Na sequência aparecem os franceses e os belgas com 1 ponto cada; a equipe alemã ainda não pontuou. O jogo entre PSG e Manchester City será transmitido pela TNT Sports no canal fechado TNT e no serviço de streaming HBO Max a partir das 15h40. RB Leipzig e Brugge se enfrentam no mesmo horário.