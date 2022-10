Brasil vence Itália por 3 a 1 e vai à final do Mundial de Vôlei Feminino 

A equipe de José Roberto Guimarães irá enfrentar na decisão a Sérvia, no próximo sábado, 15, a partir das 15 horas (de Brasília)

Reprodução/Twitter/@timebrasil O Brasil venceu a Itália por 3 a 1 e avançou à final do Mundial de vôlei Feminino



A seleção brasileira feminina conquistou a vaga para a final do Campeonato Mundial de Vôlei nesta quinta-feira, 13, ao vencer a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 22/25, 26/24 e 25/19, em Roterdã, na Holanda. Após sofrer para despachar o Japão nas quartas de final, o Brasil contou com excelentes atuações de Carolana, Rosamaría e Gabi para superar as italianas e manter o sonho do título inédito. A primeira foi fundamental nos bloqueios, o principal fundamento das brasileiras na partida, enquanto as outras duas contribuíram com ataques e recepções. Agora, a equipe de José Roberto Guimarães irá enfrentar na decisão a Sérvia, no próximo sábado, 15, a partir das 15 horas (de Brasília). As italianas, por sua vez, vão medir forças com os Estados Unidos na briga pelo terceiro lugar.