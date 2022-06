Liga das Nações: Brasil vence Irã e ganha força na briga pela classificação

Com o resultado, a seleção brasileira masculina chega ao sexto lugar e se consolida na briga por uma vaga nas quartas de final

Reprodução/CBV Brasil venceu o Irã na Liga das Nações de Vôlei



A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou sua quarta vitória em sete jogos na Liga das Nações nesta sexta-feira, 24, ao derrotar o Irã por 3 sets a 0, em Sofia, na Bulgária, com parciais de 30/28, 25/23 e 25/19. Com o resultado, o Brasil chega ao sexto lugar e se consolida na briga pela classificação às quartas de final – os oitos melhores avançam. Neste domingo, 26, a partir das 14 horas (de Brasília) a equipe de Renan Dal Zotto fecha esta segunda etapa do torneio contra os búlgaros, donos da casa. Já entre 6 e 10 de junho, a equipe vai até Osaka, no Japão, onde medirá forças com Alemanha, Canadá, França e os japoneses, pela terceira e última rodada antes das quartas de final.