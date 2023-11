Brasil vence Cuba e avança direto às semifinais do vôlei masculino no Pan 2023

Partida da última rodada da fase de grupos terminou com um triunfo dramático por 3 sets a 2

CBV/Divulgação Jogadores como Honorato, Adriano e Judson também se destacaram, sendo responsáveis por fazer 13, 12 e 12 pontos, respectivamente



A seleção brasileira masculina de vôlei venceu Cuba e garantiu vaga nas semifinais dos Jogos Pan-Americanosde Santiago. A partida da última rodada da fase de grupos aconteceu nesta quarta-feira, 1, na Arena Parque O’Higgins. O jogo que parecia tranquilo, após o Brasil vencer os dois primeiros sets, se complicou mais do que o esperado e terminou com um triunfo dramático por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16. Em caso de derrota, os brasileiros teriam de disputar as quartas de final para chegar à semifinal. Como venceram, ficaram em primeiro lugar no Grupo A e avançaram direto à briga por uma vaga na final. O nome da grande vitória brasileira nesta quarta foi Darlan Souza, autor de 29 pontos. Jogadores como Honorato, Adriano e Judson também se destacaram, sendo responsáveis por fazer 13, 12 e 12 pontos, respectivamente. Desde o início do Pan 2023, o Brasil mantém uma campanha segura, apesar da disputa com grupo alternativo, já que clubes não são obrigados a liberar atletas para o campeonato.

*Com Estadão Conteúdos