Brasil vence Estados Unidos no fim e se classifica para a Copa do Mundo de Basquete 

Yago Matheus e Bruno Caboclo foram os destaques da seleção brasileira; Mundial será realizado em agosto, na China

Reprodução/twitter/@basquetebrasil Yago Matheus foi o destaque do Brasil na classificação para a Copa do Mundo de Basquete



A seleção brasileira masculina de basquete garantiu sua classificação para a Copa do Mundo 2023 na noite do último domingo, 26, ao derrotar os Estados Unidos por 83 a 76, no último jogo das Eliminatórias. Após ficar em desvantagem na maior parte do primeiro quarto e sofre no fim, o Brasil teve controle emocional para vencer o jogo e ficar com a vaga. Os destaques ficaram por conta de Yago Matheus e Bruno Caboclo, os maiores pontuadores do time. Com o resultado, a equipe treinada por Gustavo de Conti encerrou a campanha no quarto lugar do Grupo F, com oito triunfos em doze partida. O Mundial será realizado no mês de agosto, na China. Assista aos melhores momentos do duelo decisivo abaixo.