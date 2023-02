Realidade virtual: NBA anuncia nova função em app que coloca fãs dentro da quadra; confira

O Comissário da NBA, Adam Silver, encantou os fãs de basquete (e de tecnologia) nesta sexta-feira, 18, ao apresentar uma nova funcionalidade do NBA App que a Liga pretende implementar em breve. Os torcedores poderão digitalizar o próprio avatar e inseri-lo em um jogo da NBA ao vivo. Em uma demonstração na Tech Summit da NBA, evento anual que acontece durante o All-Star, Adam fez uma demonstração do recurso. Ele escaneia em 360º o corpo de um participante, seleciona o jogador que ele quer ser na transmissão e, automaticamente, seu corpo aparece como um avatar em 3D. É tão real que o avatar marca uma cesta e faz os mesmos movimentos que o jogador real fez, parecendo videogame. A nova funcionalidade é uma forma de segurar os torcedores nas transmissões em meio a um entrave com os fornecedores de mídia nos EUA – os canais por assinatura estão perdendo clientes e empresas têm dado calote na Liga. Além desse recurso, o aplicativo também deve ter em breve idiomas alternativos para transmissão, apostas integradas e ângulos de câmera aprimorados.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H

— NBA (@NBA) February 17, 2023