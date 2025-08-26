Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Convocado por Ancelotti, Joelinton se lesiona em jogo do Newcastle, deixa campo chorando e corre risco de corte

Convocado por Ancelotti, Joelinton se lesiona em jogo do Newcastle, deixa campo chorando e corre risco de corte

Volante sentiu a coxa após dividida e foi consolado pelo companheiro Bruno Guimarães, também na lista do técnico italiano; clube inglês ainda não divulgou gravidade da contusão

Adam Vaughan/EFE/EPA Joelinton (C), do Newcastle, deixa o campo lesionado e é consolado pelo companheiro Bruno Guimarães (E) durante partida da Premier League contra o Liverpoo Joelinton, do Newcastle, deixa o campo lesionado e é consolado pelo companheiro Bruno Guimarães durante partida contra o Liverpoo

A segunda-feira (25) foi marcada por sentimentos opostos para o meio-campista Joelinton. Horas após ser chamado por Carlo Ancelotti para voltar à seleção brasileira, o jogador do Newcastle deixou o gramado lesionado e em lágrimas durante a derrota para o Liverpool por 3 a 2, no St. James’ Park, pelo Campeonato Inglês. O problema ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo, quando Joelinton sentiu dores na coxa após uma dividida. Ele caiu no gramado chorando, foi consolado por companheiros — entre eles Bruno Guimarães, também convocado para a seleção — e substituído por Ramsey. Amparado pelo departamento médico, deixou o campo com a camisa cobrindo o rosto.

Joelinton havia sido convocado pela última vez em março, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Na ocasião, entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia e foi titular na derrota por 4 a 1 para a Argentina. Agora, retorna à lista para os dois últimos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, no dia 9, em El Alto.

O Newcastle ainda não detalhou a gravidade da lesão. Caso seja confirmada uma contusão mais séria, Joelinton pode se tornar o primeiro desfalque de Ancelotti na convocação.

Comentários

