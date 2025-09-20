Caio Bonfim conquista ouro na marcha de 20 km e se torna brasileiro com mais medalhas em Mundiais de atletismo

Com um título e uma prata em Tóquio, brasiliense chegou a quatro pódios na história da competição e ultrapassou o velocista Claudinei Quirino

Mast Irham/EFE/EPA O brasileiro Caio Bonfim comemora após conquistar o ouro na prova dos 20 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo de Tóquio



O brasiliense Caio Bonfim, 34, entrou para a história ao conquistar a medalha de ouro na marcha atlética de 20 km no Mundial de Atletismo de Tóquio na noite desta sexta-feira (de Brasília). O tempo de 1h18min35s garantiu ao atleta sua quarta medalha em campeonatos mundiais, feito que o torna o brasileiro com mais pódios na competição. Na semana anterior, Caio já havia conquistado a prata nos 35 km.

Antes, ele havia somado dois bronzes nos 20 km — em 2017, em Londres, e em 2023, em Budapeste. Com isso, ultrapassou o velocista Claudinei Quirino, que acumulava três medalhas. O pódio em Tóquio foi completado pelo chinês Wang Zhaozhao (1h18min43) e pelo espanhol Paul McGrath (1h18min45). Outro brasileiro, Matheus Corrêa, terminou em sétimo, enquanto Max Santos foi o 42º colocado.

Caio fez uma corrida estratégica nos arredores do Estádio Nacional do Japão. Durante boa parte do percurso, permaneceu no segundo pelotão, administrando forças. A virada veio nos quilômetros finais, quando o japonês Toshikazu Yamanishi, então líder, recebeu uma punição de dois minutos por irregularidades técnicas. A partir daí, o brasileiro acelerou, assumiu a ponta e abriu vantagem até cruzar a linha de chegada.

“Foi um Mundial de resiliência: [Pensei comigo mesmo] ‘Não desiste, não desiste, mais uma volta’. Deu certo”, comemorou. Ao vencer, caiu no chão exausto, enrolado na faixa da vitória, e gritou para a arquibancada: “Eu sou o campeão do mundo, não sou o segundo, não”.

Com o título, Caio Bonfim se tornou apenas o terceiro brasileiro campeão mundial de atletismo. Antes dele, somente Fabiana Murer (salto com vara, em 2011) e Alison dos Santos (400 m com barreiras, em 2022) haviam alcançado o topo do pódio. O atleta de Sobradinho (DF) também carrega no currículo a medalha de prata nos 20 km da marcha dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além da conquista de Caio, o Brasil também celebrou em Tóquio a prata de Alison dos Santos nos 400 m com barreiras, consolidando um dos melhores desempenhos do país na história dos Mundiais.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA