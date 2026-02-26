Calderano e Takahashi fazem história e se tornam a 1º dupla não asiática em final de Grand Smash
Adversários de Calderano e Takahashi pelo inédito troféu ao Brasil são os favoritos e poderosos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin; decisão acontece nesta sexta-feira (27)
Hugo Calderano e Bruna Takahashi se tornaram nesta quinta-feira (26) a 1º dupla não asiática em final de Grand Smash. Os brasileiros superaram a forte parceria de Hong Kong – Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem- no WTT Cingapura Smash de tênis de mesa. Eles venceram por 3 a 1. Após levarem 11 a 9 no primeiro set, os brasileiros se impuseram na partida e enfileiraram um 11/8, 11/9 e 11/8.
Os adversários de Calderano e Takahashi pelo inédito troféu ao Brasil são os favoritos e poderosos sul-coreanos Lim Jong-hoon e Shin Yu-bin, que formam a parceria número 1 do planeta. A decisão acontecerá nesta sexta-feira (26), às 9h15 – horário de Brasília.
Quinto favoritos em Cingapura, os brasileiros haviam superados os indianos Manush Shah e Diya Chitale nas quartas de final por 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), mesmo placar de triunfo de estreia diante dos egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby (11/1, 13/11 e 11/3).
Antes da decisão, Calderano – atualmente é o número 2 da modalidade – ainda disputa o jogo das oitavas de final de simples do WTT de Cingapura diante do chinês Chen Yuanyu. Vale lembrar que ele e Bruna Takahashi já estão garantidos no ITTF World Cup, em Macau.
*Com Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.