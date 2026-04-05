Atual campeão do torneio, o brasileiro foi eliminado pelo chinês Wang Chuqin, por 4 sets a 1

Divulgação/WTT Calderano perde para número 1 do mundo e dá adeus a Copa do Mundo de Tênis de Mesa



Hugo Calderano está fora da final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na categoria do simples masculino. Na madrugada deste domingo (5), o brasileiro perdeu para o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que agora enfrenta o japonês de 18 anos Sora Matsushima. Se o Chuqin perder, Sora pode se tornar o mais jovem a conquistar a WTT. A final acontece logo mais, às 9h.

O chinês venceu por 4 sets a 1 com parciais de 11-7, 11-3, 11-7, 6-11 e 12-10. O brasileiro deixou a disputa pelo 2º título consecutivo da categoria, mas já havia garantido a medalha de bronze da competição ao derrotar o francês Alexis Lebrun no último sábado (4).

No primeiro set, Wang Chuqin estabeleceu o ritmo da partida e venceu Hugo Calderano por 11-7. O chinês abriu a vantagem inicial com um 2-0, mas viu o brasileiro equilibrar o jogo e chegar ao empate em 3-3.

A parcial seguiu disputada ponto a ponto até o 8-7, momento em que Chuqin passou a mostrar um jogo mais firme. Ao converter três pontos em sequência, o número 1 do ranking mundial fechou a contagem sem maiores dificuldades, garantindo a vantagem de 1 a 0 no confronto.

No segundo set, o chinês a ampliou vencendo por 11-3, uma parcial marcada principalmente por erros do brasileiro. Chuqin dominou desde o início da rodada, abrindo 6-0. Calderano esboçou uma reação pontual ao marcar dois pontos seguidos, diminuindo a vantagem da parcial para 6-2, mas não conseguiu sustentar um ritmo capaz de ameaçar a liderança do adversário.

O brasileiro só veio dar sinais de reação a partir do terceiro set. Foi a parcial mais acirrada até então e a primeira vez na partida que Hugo esteve em vantagem, ainda assim Wang venceu novamente, dessa vez por 11-7.

A diminuição da diferença foi consequência de uma maior resistência de Calderano, que conseguiu alternar a liderança no placar até o empate em 6-6, mas o chinês retomou o controle na reta final conquistando cinco dos últimos seis pontos.

O quarto set foi a única parcial que Hugo Calderano levou a melhor: ele venceu Chuqin por 11-6. Apesar de ter começado com uma vantagem de 4-1, o brasileiro viu seu adversário virar para 8-4. Mas Calderano conseguiu retomar o controle e dominar na reta final da parcial.

A alegria, no entanto, durou pouco com Wang Chuqin levando a melhor por 12-10 no quinto e último set da partida. Após trocas de liderança e um empate em 10-10, o chinês garantiu os dois últimos pontos do jogo. A vitória na parcial selou o resultado da partida e a ida do chinês à final do WTT.

*Com informações do Estadão Conteúdo