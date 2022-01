Campeã brasileira de muay thai, Monique Piske sofre infarto e morre aos 32 anos

De acordo com a irmã da atleta, Luciana Piske, ela foi encontrada sem vida pelos pais, na cidade de Guaramirim, em Santa Catarina

Reprodução/Redes sociais Monique Piske, campeã brasileira de muay thai, foi encontrada morta após sofrer um infarto



Monique Janaína Piske, campeã brasileira de muay thai, morreu no último domingo, 2, na cidade Guaramirim, em Santa Catarina, aos 32 anos. De acordo com a irmã da atleta, Luciana Piske, ela foi encontrada sem vida pelos pais, em sua casa, após sofrer um infarto fulminante. “Vou sentar na minha varanda e te esperar chegar pra gente tomar aquele café ou inventar algo pra comer… Vou sempre te esperar, mana”, lamentou, em publicação feita nas redes sociais. Lutadora profissional desde 2018, Monique também foi bicampeã estadual da modalidade, além de ter conquistado títulos na “Copa do Brasil de Kickboxing” e no “Joinville Fight Night de MMA”.