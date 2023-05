Campeã olímpica na Rio-2016, norte-americana Tori Bowie morre aos 32 anos

Campeã com os Estados Unidos na prova de revezamento, a velocista também conquistou a prata nos 100 m e o bronze nos 200 m

REUTERS/Damir Sagolj Tori Bowie foi campeã olímpica na Rio-2016



Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016, a norte-americana Tori Bowie morreu nesta quarta-feira, 3, aos 32 anos. A agência esportiva Icon Management, responsável por administrar a carreira da velocista, confirmou a informação, mas não divulgou a causa da morte. “Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã… um farol de luz que brilhava tanto! Estamos verdadeiramente com o coração partido e nossas orações estão com a família e amigos”, disse o comunicado, divulgado nas redes sociais.

Tori Bowie foi campeã com os Estados Unidos na prova de revezamento 4×100 m livres. Na Rio-2016, a atleta também conquistou a prata nos 100 m e o bronze nos 200 m. No ano seguinte, pelo Campeonato Mundial de Atletismo, a americana ainda faturou ouro no revezamento 4×100 m e nos 100 m. Já na Tóquio-2020, entretanto, ela não entrou nas seletivas. Pelas redes sociais, a World Athletics também se comoveu com a notícia. A World Athletics está profundamente triste com a morte de Tori Bowie, campeã mundial dos 100m em 2017 e várias medalhas olímpicas. As condolências vão para sua família e amigos.