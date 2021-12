Campeã olímpica Sarah Menezes é a nova treinadora da seleção brasileira de judô

Além, dela, Andréa Berti e Antônio Carlos ‘Kiko’ Pereira também assumem postos na CBJ

JORGE RODRIGUES/ELEVEN/ESTADÃO CONTEÚDO Sarah é a primeira campeã olímpica do judô feminino do Brasil



A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta segunda-feira, 13, os nomes dos novos treinadores da seleção. A campeã olímpica em 2012, Sarah Menezes, Andréa Berti e Antônio Carlos ‘Kiko’ Pereira serão os novos integrantes da comissão técnica para o ciclo Paris 2024. O trio será apresentado nesta terça na abertura da Seletiva Nacional, em Pindamonhangaba, São Paulo. Primeira campeã olímpica do judô feminino, Sarah será a treinadora principal e Andréa, que estava na seleção de base, assumirá a coordenação técnica. Kiko, técnico formador de grandes nomes como Daniel Cargnin, João Derly e Mayra Aguiar, estará à frente da seleção masculina. Yuko Fujii, a primeira mulher a comandar a seleção masculina do Brasil, estará no posto de coordenadora técnica. Os técnicos Luiz Shinohara, Rosicleia Campos e Mario Tsutsui se despedem da CBJ após 14 medalhas olímpicas e 48 medalhas em Mundias no período mais vitorioso da história do judô brasileiro.