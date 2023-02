Campeão olímpica e pioneira: Fofão é anunciada como treinadora da seleção brasileira feminina sub-17 de vôlei 

Lenda do esporte é a primeira mulher a assumir o comando de uma seleção brasileira de voleibol

Reprodução/@timebrasil Fofão é a nova técnica da seleção brasileira feminina sub-17



Campeã na Pequim-2008 e dona de outras duas medalhas de bronze (Atlanta-1996 e Sydney-2000), Fofão foi anunciada nesta sexta-feira, 17, como técnica da seleção brasileira feminina sub-17. Lenda do esporte, a ex-jogadora vai comandar a equipe nacional no Sul-Americano em busca de uma vaga no Mundial de 2023. Além disso, a ex-atleta também se torna a primeira mulher a assumir o comando de uma seleção brasileira de voleibol. “Tive identificação imediata com o desafio apresentado pela CBV. Estou no momento certo da minha carreira para aceitar esse cargo. Essa categoria é a porta de entrada para o universo das seleções brasileiras, e posso ajudar no desenvolvimento e na formação das novas gerações. É importante termos cada vez mais mulheres nas comissões técnicas”, afirmou Fofão, que já havia sido coordenadora de base do Brasil e tem formação de treinadora pela CBV.

José Roberto Guimarães, comandante da seleção brasileira principal, afirmou que o trabalhará com Fofão. “Estamos totalmente integrados. Fico muito feliz com a escolha da Fofão para comandar a equipe feminina sub-17. É uma profissional preparada, além de ter sido uma das jogadoras mais técnicas e inteligentes com quem tive a oportunidade de trabalhar. Ela é uma referência e vai ajudar na formação de novos talentos. Que seu pioneirismo no cargo sirva de exemplo, que surjam cada vez mais treinadoras no voleibol”, destacou. Marcelo Zenni, com experiência em seleções de base e grandes equipes do vôlei brasileiro, será o treinador da equipe masculina sub-17.