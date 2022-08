Campeão olímpico na Rio-2016, nadador de Cingapura é punido após admitir uso de maconha

Joseph Schooling usou a droga durante uma viagem ao Vietnã, enquanto estava em período de licença do serviço militar obrigatório do país, no ano passado

EFE/EPA/LUONG THAI LINH Nadador Joseph Schooling, de Cingapura, foi punido após admitir uso de maconha



O nadador Joseph Schooling, de Cingapura, pediu desculpas nesta quarta-feira, 31, por ter fumado maconha durante uma viagem ao Vietnã, enquanto estava em período de licença do serviço militar obrigatório do país, no ano passado. Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, o atleta de 27 anos foi punido pelo Ministério da Defesa. “Peço desculpas por ter machucado pessoas ao meu redor, principalmente a minha família e os meus jovens fãs. Eu usei (a maconha) num momento de fraqueza ao passar por um momento muito difícil da minha vida”, disse o atleta. “Eu cometi um erro e sou responsável pelo que fiz. Vou consertar o que fiz e não vou decepcionar vocês novamente”, disse o esportista, que venceu a prova dos 100 metros borboleta no Brasil ao superar o norte-americano Michael Phelps. Único medalhista de ouro da história de Cingapura, Schooling tem status de astro mundial na cidade-Estado, mas sofreu um duro prejuízo com a notícia de que teria consumido a droga durante a disputa dos Jogos do Sudoeste Asiático. Em nota, o Ministério da Defesa de Cingapura revogou a permissão do nadador para treinar durante o serviço militar e advertiu o atleta formalmente. “Ele ficará sob supervisão em regime de testes frequentes de urina ao longo dos próximos seis meses”, avisaram as autoridades. Cingapura, vale lembrar, é conhecida mundialmente pelas leis rígidas contra drogas. Portar ou consumir maconha, por exemplo, pode levar à prisão. Traficantes de drogas podem até ser condenados à morte.

*Com informações do Estadão Conteúdo