Carles Falcón morre após acidente em etapa do Rally Dakar na Arábia Saudita

Piloto espanhol estava internado após queda no trecho entre Al Henakiyah e Al Duwadimi, em 7 de janeiro; ele sofreu uma parada cardiorrespiratória com danos neurológicos irreversíveis

EFE/ IG Carles Falcón Carles Falcón tinha 45 anos e era da equipe Twin Trail Racing Team



O piloto espanhol de motos Carles Falcón, de 45 anos, morreu nesta segunda-feira, 15, durante a disputa do Rally Dakar, de acordo com um comunicado divulgado pela sua equipe, a Twin Trail Racing Team. Segundo a nota, a equipe médica confirmou que os danos neurológicos causados pela parada cardiorrespiratória durante o acidente são irreversíveis. “Carles era uma pessoa sorridente, sempre ativa, que aproveitava apaixonadamente tudo o que fazia, especialmente motocicletas. Ele nos deixou fazendo algo que era seu sonho, correr o Dakar”, lamentou a Twin Trail Racing. Falcón sofreu uma queda no quilômetro 448 da etapa entre Al Henakiyah e Al Duwadimi, na Arábia Saudita, no dia 7 de janeiro. Ele estava em estado de coma induzido após ser transportado de avião para um hospital em Al Duwadimi. O Rally Dakar, em sua quinta edição na Arábia Saudita, já testemunhou várias fatalidades desde sua estreia, em 1978. Falcon tornou-se o 33º competidor a perder a vida, sendo o primeiro desde 2022. No ano anterior, a única tragédia foi a morte de um espectador italiano de 69 anos, Livio Sassinotti, atingido por um caminhão enquanto fotografava atrás de uma duna de areia.