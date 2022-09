Tandara critica desenho infantil por exibir casal do mesmo sexo; seguidores se revoltam

Episódio do desenho Peppa Pig foi exibido na terça-feira, 6, no Reino Unido; personagens são mães da ursa polar Penny

Reprodução/Instagram/@tandaracaixeta Tandara, do vôlei, criticou casal de mães no desenho Peppa Pig



A jogadora de vôlei e também candidata a deputada federal pelo MDB, Tandara Caixeta, criticou na madrugada desta sexta-feira, 9, o desenho infantil “Peppa Pig“. Em um episódio que foi ao ar na terça-feira, 6, no Reino Unido, Penny, colega da personagem protagonista Peppa, conta que tem duas mães e ela desenha dois ursos usando trajes femininos. No Instagram, Tandara, que está suspensa de jogar até 2025 após testar positivo no exame antidoping, reagiu ao desenho e disse que “os filhos não estão mais seguros”. Ela também pediu para os pais fiscalizarem o que a garotada assiste. “Essa ideologia que vem sendo implantada através de histórias em quadrinho, desenhos, filmes e vídeos na internet, que influenciam as nossas crianças os valores inversos ao que Cristo ensina. Nós realmente não temos um dia de paz. Portanto, pais fiscalizem seus filhos. Prestem atenção no que eles vêm assistindo todos os dias”, comentou. Além disso, na legenda do vídeo, a jogadora defende sua opinião. “Ame o pecador, mas nunca ao pecado. ‘Defenda o que você acredita e agindo assim você nunca se sentirá um perdedor. Não tenha medo de opiniões contrárias, tenha medo de perder a sua opinião'”, escreveu. A publicação repercutiu nas redes sociais e tanto colegas, famosos, quanto milhares de internautas se revoltaram com a posição de Tandara. “Eu já esperava isso de você. Sempre deixou claro ser contra o LGBTQIAP+. Só pra deixar claro, ser LGBT não é vergonha. Agora ser expulsa por doping no meio de uma olimpíada é”, rebateu um seguidor.