Raicca Ventura tira melhor nota nas quartas do Campeonato Mundial de Park e avança para próxima fase

Raicca Ventura se destacou no Campeonato Mundial de Park, realizado em Roma, Itália, ao garantir sua vaga na semifinal com a melhor nota das quartas de final. Com uma performance impressionante, ela obteve 88,89 pontos, após ter sido a segunda melhor nas classificatórias, onde marcou 78,34 pontos. Com isso, Raicca se junta a um grupo de 16 semifinalistas. No skate feminino, outras brasileiras também mostraram seu talento. Yndiara Asp avançou para a semifinal na oitava posição, com 77,52 pontos, enquanto Fernanda Tonissi ficou em 13º lugar, com 76,46 pontos. Infelizmente, Dora Varella não pôde competir devido a uma lesão no joelho, e Sofia Godoy e Elena Laurino não conseguiram se classificar, terminando em 17ª e 20ª posições, respectivamente.

No masculino, o Brasil teve um desempenho notável, com cinco dos sete skatistas se classificando para a semifinal. Luigi Cini foi o quarto colocado, acumulando 86,80 pontos, seguido de Augusto Akio, conhecido como Japinha, que ficou em quinto com 86,67 pontos. Pedro Quintas também se destacou, terminando em nono lugar com 85,00 pontos. Os outros representantes brasileiros no masculino, Pedro Barros e Kalani Konig, garantiram suas vagas na semifinal, ocupando a 12ª e 13ª posições, com 83,65 e 83,28 pontos, respectivamente. No entanto, Pedro Carvalho e Luiz Francisco não conseguiram avançar, terminando em 21º e 22º lugares, com 70,85 e 70,14 pontos. O Brasil, portanto, terá um total de oito representantes na próxima fase do campeonato.

