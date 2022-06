Celtics fazem 2 a 1 no Warriors e abrem vantagem na final da NBA

Golden sofreu com turnovers e faltas no primeiro duelo em Boston; Jogo 4 será na sexta-feira

Reprodução/ NBA Boston Celtics voltaram a fazer bom jogo e venceram os Warriors



No primeiro jogo da Final da NBA em Boston, o time da casa venceu e abriu 2 a 1 na série. O Boston Celtics fez 116 a 100 no Golden State Warriors com jogo coletivo e boas atuações de Jaylen Brown, Jayson Tatum e Marcus Smart, todos com mais de 30 pontos cada. Os Warriors sofreram com turnovers e faltas, chegando a perder Draymond Green por excesso de faltas no quarto quarto. Stephen Curry sentiu o tornozelo/joelho no fim da partida e saiu chateado de quadra. O primeiro tempo foi dominado pelo Boston e, na volta do intervalo, Curry pareceu inspirado, só que com quatro faltas caiu de rendimento e o Celtics cresceu novamente. O Jogo 4 será disputado na próxima sexta-feira, 10, às 22h (horário de Brasília).