Celtics vence Dallas com tranquilidade e larga na frente no primeiro jogo da final da NBA

Time da casa venceu por 107 a 89 e contou com o retorno de Kristaps Porzingis, que fez seu primeiro jogo após perder parte dos playoffs por lesão; decisão acontece em sete partidas

Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Jayson Tatum nº 0 do Boston Celtics rebate a bola durante o jogo contra o Dallas Mavericks durante o Jogo 1



Começou nesta quinta-feira (7) a Série da Final da NBA. Na primeira partida, deu Boston Celtics, que venceu, com tranquilidade o Dallas Mavericks. O time da casa contou com o retorno de Kristaps Porzingis – que fez seu primeiro jogo após perder parte dos playoffs por lesão – e derrotou o adversário por 107 a 89. Só no primeiro quatro, o reforço da noite marcou 18 pontos em 13 minutos, o que fez o Celtics abrir vantagem de 21 pontos. Do segundo quarto em diante, o jogo foi mais equilibrado. Do lado do Dallas, Luka Doncic foi o destaque individual. Fez 30 pontos e 10 rebotes. Esse foi apenas o primeiro de uma série de melhor de sete jogos. No domingo (9), às 21h, acontece o segundo jogo, que também vai ser realizado no TD Garden, em Boston. As séries só vão para Dallas, no Texas, a partir do jogo três.

Parciais do jogo:

1º quarto – Dallas Mavericks 20 x 37 Boston Celtics

2º quarto – Dallas Mavericks 42 x 63 Boston Celtics

3º quarto – Dallas Mavericks 66 x 86 Boston Celtics

4º quarto – Dallas Mavericks 89 x 107 Boston Celtics