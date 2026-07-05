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Charles Leclerc vence GP da Grã-Bretanha de F1; Bortoleto também pontua

George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o pódio

AFP

Ferrari
Piloto da Ferrari na Fórmula 1 Charles Leclerc. Reprodução/X/@Charles_Leclerc

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo (5), no circuito de Silverstone.

Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o pódio em uma corrida que terminou com o Safety Car na pista depois que o holandês Max Verstappen (Red Bull) perdeu o controle do carro e teve que abandonar a prova a quatro voltas do fim.

O líder do Mundial, o italiano Kimi Antoneli (Mercedes), foi o 16º e não pontuou.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) cruzou a linha de chegada na oitava posição, seu melhor resultado na temporada.

Com os quatro pontos somados, Bortoleto chega a seis na classificação do campeonato de pilotos, ocupando a 14ª colocação. O brasileiro marcou todos os pontos da Audi até aqui.

Para Leclerc, esta foi a nona vitória de sua carreira na F1, a primeira desde o GP de dos Estados Unidos em outubro de 2024 e a primeira em Silverstone.

O quarto colocado foi o britânico Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull), que fechou o Top 5.

Leclerc chegou à frente de três pilotos da casa (Rusell, Hamilton e Norris), em um GP que reuniu 180 mil pessoas em Silverstone, onde os torcedores locais são especialmente apaixonados.

Durante todo o fim de semana, Mercedes e Ferrari protagonizaram uma batalha emocionante.

Na sexta-feira, Hamilton foi o mais rápido na única sessão de treinos livres e fez a pole position na classificação para a corrida sprint.

Já o sábado foi de Antonelli, que venceu a sprint e, horas depois, garantiu a pole para a corrida de domingo, na qual a Ferrari mais uma vez levou a melhor, com Leclerc.

Foi a segunda vitória da equipe italiana na temporada, após a de Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, em junho.

Classificação na corrida

  1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h30:42.546
  2. George Russell (GBR/Mercedes) +0.427
  3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0.772
  4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +1.149
  5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1.598
  6. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +2.023
  7. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +2.214
  8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2.413
  9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +3.229
  10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +3.445
  11. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +4.014
  12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +4.391
  13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +5.245
  14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +5.512
  15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +7.403
  16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +8.005
  17. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +8.162
  18. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta
  19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1 volta
  20. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +6 voltas

Volta mais rápida da corrida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607 na 16ª volta (velocidade média: 171,380 km/h)

Abandonos:

  • Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 42ª volta
  • Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema mecânico na 46ª volta
  • Max Verstappen (HOL/Red Bull): acidente na 48ª volta (classificado)

Classificação do Mundial de Fórmula 1 após o GP da Grã-Bretanha:

Pilotos

  1. Kimi Antonelli (ITA)        179 pts
  2. George Russell (GBR)        154
  3. Lewis Hamilton (GBR)        147
  4. Charles Leclerc (MON)       108
  5. Lando Norris (GBR)           97
  6. Oscar Piastri (AUS)          82
  7. Max Verstappen (HOL)         76
  8. Isack Hadjar (FRA)           52
  9. Pierre Gasly (FRA)           42
  10. Liam Lawson (NZL)           39
  11. Arvid Lindblad (GBR)        20
  12. Oliver Bearman (GBR)        18
  13. Franco Colapinto (ARG)      18
  14. Gabriel Bortoleto (BRA)      6
  15. Carlos Sainz (ESP)           6
  16. Alexander Albon (TAI)        5
  17. Esteban Ocon (FRA)           3
  18. Fernando Alonso (ESP)        1
  19. Nico Hülkenberg (ALE)        0
  20. Valtteri Bottas (FIN)        0
  21. Sergio Pérez (MEX)           0
  22. Lance Stroll (CAN)           0

Equipes

  1. Mercedes                    333 pts
  2. Ferrari                     255
  3. McLaren-Mercedes            179
  4. Red Bull                    128
  5. Alpine-Mercedes              60
  6. Racing Bulls-Red Bull        59
  7. Haas-Ferrari                 21
  8. Williams-Mercedes            11
  9. Audi                          6
  10. Aston Martin-Honda           1
  11. Cadillac-Ferrari             0

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