Charles Leclerc vence GP da Grã-Bretanha de F1; Bortoleto também pontua
O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo (5), no circuito de Silverstone.
Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o pódio em uma corrida que terminou com o Safety Car na pista depois que o holandês Max Verstappen (Red Bull) perdeu o controle do carro e teve que abandonar a prova a quatro voltas do fim.
O líder do Mundial, o italiano Kimi Antoneli (Mercedes), foi o 16º e não pontuou.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) cruzou a linha de chegada na oitava posição, seu melhor resultado na temporada.
Com os quatro pontos somados, Bortoleto chega a seis na classificação do campeonato de pilotos, ocupando a 14ª colocação. O brasileiro marcou todos os pontos da Audi até aqui.
Para Leclerc, esta foi a nona vitória de sua carreira na F1, a primeira desde o GP de dos Estados Unidos em outubro de 2024 e a primeira em Silverstone.
O quarto colocado foi o britânico Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull), que fechou o Top 5.
Leclerc chegou à frente de três pilotos da casa (Rusell, Hamilton e Norris), em um GP que reuniu 180 mil pessoas em Silverstone, onde os torcedores locais são especialmente apaixonados.
Durante todo o fim de semana, Mercedes e Ferrari protagonizaram uma batalha emocionante.
Na sexta-feira, Hamilton foi o mais rápido na única sessão de treinos livres e fez a pole position na classificação para a corrida sprint.
Já o sábado foi de Antonelli, que venceu a sprint e, horas depois, garantiu a pole para a corrida de domingo, na qual a Ferrari mais uma vez levou a melhor, com Leclerc.
Foi a segunda vitória da equipe italiana na temporada, após a de Hamilton no GP de Barcelona-Catalunha, em junho.
Classificação na corrida
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h30:42.546
- George Russell (GBR/Mercedes) +0.427
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +0.772
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +1.149
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1.598
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +2.023
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +2.214
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2.413
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +3.229
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +3.445
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +4.014
- Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +4.391
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +5.245
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +5.512
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +7.403
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +8.005
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +8.162
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1 volta
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) +6 voltas
Volta mais rápida da corrida: Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:31.607 na 16ª volta (velocidade média: 171,380 km/h)
Abandonos:
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 42ª volta
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): problema mecânico na 46ª volta
- Max Verstappen (HOL/Red Bull): acidente na 48ª volta (classificado)
Classificação do Mundial de Fórmula 1 após o GP da Grã-Bretanha:
Pilotos
- Kimi Antonelli (ITA) 179 pts
- George Russell (GBR) 154
- Lewis Hamilton (GBR) 147
- Charles Leclerc (MON) 108
- Lando Norris (GBR) 97
- Oscar Piastri (AUS) 82
- Max Verstappen (HOL) 76
- Isack Hadjar (FRA) 52
- Pierre Gasly (FRA) 42
- Liam Lawson (NZL) 39
- Arvid Lindblad (GBR) 20
- Oliver Bearman (GBR) 18
- Franco Colapinto (ARG) 18
- Gabriel Bortoleto (BRA) 6
- Carlos Sainz (ESP) 6
- Alexander Albon (TAI) 5
- Esteban Ocon (FRA) 3
- Fernando Alonso (ESP) 1
- Nico Hülkenberg (ALE) 0
- Valtteri Bottas (FIN) 0
- Sergio Pérez (MEX) 0
- Lance Stroll (CAN) 0
Equipes
- Mercedes 333 pts
- Ferrari 255
- McLaren-Mercedes 179
- Red Bull 128
- Alpine-Mercedes 60
- Racing Bulls-Red Bull 59
- Haas-Ferrari 21
- Williams-Mercedes 11
- Audi 6
- Aston Martin-Honda 1
- Cadillac-Ferrari 0