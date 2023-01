COB divulga concorrentes ao prêmio de ‘Melhor Atleta do Ano’; confira

Comitê selecionou três atletas mulheres e três homens; premiação será entregue em 2 de fevereiro

Reprodução/ instagram @rayssalealsk8 e @alisonsantos01_ Rayssa e Alison dos Santos foram indicados ao Prêmio Brasil Olímpico 2022



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nesta quinta-feira, 19, a lista de nomes de atletas que concorrem ao troféu de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2022 nas categorias feminina e masculina. Entre as mulheres são os mesmos nomes de 2021: Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Entre os homens concorrem Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade). Participam da votação jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. Os vencedores serão revelados em 2 de fevereiro em cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Da última vez, a ginasta e o canoísta venceu a competição. Nesta quinta-feira também foram anunciados os melhores atletas em cada uma das 55 modalidades olímpicas e sul-americanas. O público pode escolher o Atleta da Torcida e Prêmio Inspire. Clique aqui.

Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022:

Águas Abertas – Ana Marcela Cunha

Atletismo – Alison dos Santos

Badminton – Ygor Coelho

Basquete 3×3 – Vitória Marcelino

Basquete 5×5 – Bruno Caboclo

Boliche – Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe – Beatriz Ferreira

Breaking – Luan dos Santos

Canoagem Slalom – Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada – Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Alice de Melo

Desportos na Neve – Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Anja Köhler

Esgrima – Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático – Felipe Simioni Neves

Futebol – Richarlison

Ginástica Artística – Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim – Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica – Geovanna Santos da Silva

Golfe – Frederico Biondi Figueiredo

Handebol – Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos – Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama – Arthur de Azevedo

Judô – Mayra Aguiar

Karatê – Douglas Brose

Levantamento de Peso – Laura Amaro

Natação – Guilherme Costa

Nado Artístico – Laura Miccuci

Patinação Artística – Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade – Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno – Isabela de Abreu

Polo Aquático – Letícia Belorio

Remo – Beatriz Cardoso

Rugby – Luiza Campos

Saltos Ornamentais – Ingrid de Oliveira

Skate – Rayssa Leal

Squash – Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe – Filipe Toledo

Taekwondo – Milena Titoneli

Tênis – Beatriz Haddad

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo – Geovana Meyer

Triatlo – Luisa Duarte

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia – Duda Lisboa – Ana Patricia

Voleibol – Gabriela Guimarães

Wrestling – Laís Nunes