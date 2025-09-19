COI autoriza atletas russos e bielorrussos a competirem sob bandeira neutra nos Jogos de Inverno de 2026

Segundo a presidente do comitê, Kirsty Coventry, os critérios serão os mesmos já aplicados nos Jogos Olímpicos de Paris

GUILLAUME HORCAJUELO / EFE Atletas da Rússia e de Belarus poderão participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, mas apenas sob bandeira neutra



O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira (19) que atletas da Rússia e de Belarus poderão participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, mas apenas sob bandeira neutra e em condições rigorosas, a exemplo do que ocorreu em Paris 2024.

Segundo a presidente do COI, Kirsty Coventry, os critérios serão os mesmos já aplicados nos Jogos Olímpicos de Paris: a participação será individual, sem qualquer símbolo nacional, e restrita a atletas que não tenham vínculos com o exército nem tenham manifestado apoio público à invasão da Ucrânia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Coventry afirmou que a decisão busca garantir a representatividade global do movimento olímpico. “É melhor para o nosso movimento assegurar que todos os atletas estejam representados”, declarou. Nos Jogos de Paris, 25 atletas russos e bielorrussos competiram sob bandeira neutra, conquistando cinco medalhas – resultado que agradou ao COI por evitar boicotes, especialmente da Ucrânia e de países aliados.

A definição do tamanho das delegações em Milão, entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, caberá agora às federações internacionais responsáveis pelas classificações. Algumas delas, porém, seguem impondo restrições: a Federação Internacional de Esqui (FIS), o biatlo e o luge continuam proibindo a presença de russos e bielorrussos, enquanto a Federação Internacional de Patinação permite apenas um atleta por nação em cada modalidade.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula