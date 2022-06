Com desistência de Zverev por lesão, Rafael Nadal avança para a final de Roland Garros 

O alemão torceu o tornozelo direito e precisou sair da quadra de cadeira de roda; espanhol aguarda duelo entre Casper Ruud (Noruega) e Marin Cilic (Croácia) para conhecer rival na decisão

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Rafael Nadal acompanha o atendimento de Zverev na semifinal de Roland Garros



Rafael Nadal está na final de Roland Garros mais uma vez. Nesta sexta-feira, 3, o tenista espanhol estava ganhando por 1 set a 0 de Alexander Zverev e empatando o segundo e 6 a 6, quando viu o alemão torcer o tornozelo direito, gritar de dor e sair da quadra de cadeira de rodas. Após a paralisação do jogo, o germânico retornou para oficializar sua desistência e foi às lágrimas. Agora, Nadal espera o vencedor do duelo entre Casper Ruud (Noruega) e Marin Cilic (Croácia) para conhecer seu rival na decisão, marcada para o próximo domingo, 5. Maior campeão do torneio, o espanhol busca o seu 14º título.