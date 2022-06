Mauro Cezar critica discurso de Jorge Jesus na apresentação do Fenerbahçe: ‘Cara de pau’

Em conversa com a imprensa, o português disse que aceitou a proposta por causa da insistência do presidente do clube turco e dos torcedores

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira criticou Jorge Jesus por discurso na apresentação no Fenerbahçe



Jorge Jesus foi apresentado oficialmente como novo técnico do Fenerbahçe (Turquia) nesta sexta-feira, 3. Em conversa com a imprensa, o português disse que aceitou a proposta por causa da insistência do presidente do clube e dos torcedores turcos. A declaração, no entanto, não convenceu o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista apontou as contradições do “Mister”. “Ele estava sendo xingado pelo torcedores do Benfica, mas ele decidiu sair do Brasil e voltar para o time português. Agora ele quer carinho?”, questionou.

“Como o discurso muda. Esse cara engana quem? É muito cara de pau! Quando ele migra do Flamengo para o Benfica, já tinha muro pichado. Isso antes de ele chegar! Parte da torcida do Benfica o detesta desde que ele foi para o Sporting. É como se o Abel Ferreira trocasse o Palmeiras pelo Corinthians. Agora ele quer carinho? No Brasil, ele tinha carinho da torcida flamenguista”, continuou Mauro Cezar Pereira. No começo de maio, vale lembrar, Jorge Jesus passou pelo Rio de Janeiro e cobiçou o cargo do compatriota Paulo Sousa, atual técnico do Flamengo. Apesar disso, o “Mister” deixou o país sendo criticado por parte da torcida flamenguista.