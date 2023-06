Com Neymar na torcida, Miami Heat perde e Denver Nuggets abre 2 a 1 nas Finais da NBA

Astro dos Nuggets, Nikola Jokic bateu recordes mais uma vez na liga norte-americana

JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Miami Heat e Denver Nuggets se enfrentam pelo troféu Larry O'Brien de 2023



Muito amigo de Jimmy Butler, Neymar esteve presente na Kaseya Center, em Miami, para assistir o Jogo 3 entre Denver Nuggets e Miami Heat pelas Finais da NBA nesta quarta-feira, 7. O brasileiro não levou muita sorte para o amigo, que perdeu por 109 a 94. Assim, o Denver Nuggets abre 2 a 1 na série melhor de sete. O próximo jogo será na sexta-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), ainda em Miami. O astro dos Nuggets, Nikola Jokic fez mais um triplo duplo nos playoffs (32 pontos, 10 assistências e 20 rebotes) e entrou para a história como o jogador com mais triplos duplos nas Finais. Ele chegou a 3 partidas, enquanto os opositores só tinham um. Jamal Murray também teve um triplo duplo (34p/10a/10r) e os dois são a primeira dupla do mesmo time a terminar um jogo com mais de 30 pontos e triplo duplo.