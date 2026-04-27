Como funciona o sistema de pontos da Fórmula 1: um guia completo

Entenda a distribuição de pontos por posição, a regra da volta mais rápida e a pontuação das corridas Sprint

Mario Guzmán/EFE Lando Norris, da McLaren, durante o treino classificatório para o GP do México de 2025



O sistema de pontos da Fórmula 1 é o coração da competição, definindo os campeões mundiais de pilotos e de construtores ao final de cada temporada. Compreender como funciona o sistema de pontos da F1 é essencial para acompanhar as disputas estratégicas que se desenrolam a cada Grande Prêmio. O modelo atual, implementado com variações ao longo dos anos, visa recompensar a consistência e a excelência, distribuindo pontos aos dez primeiros colocados e oferecendo bônus específicos, como a pontuação extra da volta mais rápida. Este artigo detalha todas as regras que determinam o resultado do campeonato.

O sistema de pontuação padrão nos Grandes Prêmios

A principal fonte de pontos para um piloto e sua equipe vem do resultado final no Grande Prêmio, a corrida principal realizada aos domingos. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) estipula que apenas os dez primeiros pilotos a cruzar a linha de chegada são elegíveis para pontuar. A distribuição é ponderada para valorizar significativamente as posições de pódio.

A estrutura de pontuação para a corrida principal é a seguinte:

1º lugar: 25 pontos

2º lugar: 18 pontos

3º lugar: 15 pontos

4º lugar: 12 pontos

5º lugar: 10 pontos

6º lugar: 8 pontos

7º lugar: 6 pontos

8º lugar: 4 pontos

9º lugar: 2 pontos

10º lugar: 1 ponto

Os pilotos que terminam da 11ª posição em diante não somam pontos, independentemente da proximidade com o décimo colocado. Esses mesmos pontos são somados tanto para o campeonato de pilotos quanto para o de construtores.

O ponto extra da volta mais rápida e regras especiais

Para adicionar um elemento extra de estratégia e disputa, a Fórmula 1 reintroduziu em 2019 um ponto de bônus para o piloto que registrar a volta mais rápida da corrida. No entanto, há uma condição crucial para que esse ponto seja validado:

O piloto que fizer a volta mais rápida deve terminar a corrida entre os dez primeiros colocados.

Se o autor da volta mais rápida terminar em 11º ou abaixo, o ponto extra não é concedido a ninguém naquela corrida. Essa regra incentiva os pilotos das equipes de ponta a buscarem o recorde da prova até as últimas voltas, mesmo que suas posições no grid já estejam consolidadas.

Além disso, existem regras para corridas que não completam sua distância total, geralmente devido a condições climáticas adversas ou acidentes graves que levam a uma bandeira vermelha. Nesses casos, a distribuição de pontos pode ser parcial, dependendo da porcentagem da corrida que foi concluída.

A pontuação nas corridas Sprint

Introduzidas em 2021, as corridas Sprint são eventos mais curtos, com cerca de 100 km de distância, realizados em alguns Grandes Prêmios selecionados durante a temporada. Elas têm seu próprio sistema de pontuação, que é independente da corrida principal de domingo e distribui uma quantidade menor de pontos.

A pontuação para as corridas Sprint é concedida aos oito primeiros colocados, seguindo a estrutura abaixo:

1º lugar: 8 pontos

2º lugar: 7 pontos

3º lugar: 6 pontos

4º lugar: 5 pontos

5º lugar: 4 pontos

6º lugar: 3 pontos

7º lugar: 2 pontos

8º lugar: 1 ponto

Esses pontos adicionais são valiosos e podem ter um impacto significativo na acirrada disputa pelos títulos mundiais, tanto de pilotos quanto de construtores.

A estrutura de pontuação da Fórmula 1 é projetada para recompensar o desempenho no topo do grid de forma consistente. A distribuição de 25 pontos para o vencedor de um Grande Prêmio, a pontuação decrescente até o décimo colocado, o bônus condicional para a volta mais rápida e os pontos adicionais das corridas Sprint formam um sistema multifacetado. Dominar o funcionamento dessas regras permite uma compreensão mais profunda das estratégias das equipes e da importância de cada resultado na longa jornada de uma temporada.